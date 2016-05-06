Пальмира, Сирия, 6 мая, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Концерт знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева и оркестра Мариинского театра в недавно освобожденной от террористов Пальмире дал основание Госдепу США высказать свое неудовольствие, сообщает RT.

almayadeen.net Разрушенная Пальмира

«Я никогда не буду выступать с осуждением того, что оркестр выступил в пострадавшем от войны городе. Это прекрасно, хорошо. Но США не считают наилучшим вариантом то, что в Пальмире на смену ИГИЛ (запрещена в России) пришел режим Башара Асада», — заявил официальный представитель Госдепа США Марк Тонер.

Стоит отметить, что видеообращение президента России Владимира Путина к собравшимся на концерт людям привлекло гораздо большее внимание западной прессы, чем само освобождение и разминирование древнего города.

Напомним, концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены» прошел 5 мая в 17:00 мск в римском амфитеатре сирийского города.