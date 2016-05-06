Москва, 6 мая, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Один из ведущих и старейших актеров Театра на Таганке Феликс Антипов скончался на 74-м году жизни в Москве, сообщается на сайте театра.

twitter.com Феликс Антипов

«5 мая 2016 г. после продолжительной болезни скончался народный артист России Феликс Николаевич Антипов, — отмечается в сообщении. — Ушел от нас мастер, посвятивший всю свою актерскую жизнь Театру на Таганке».

Дату прощания с народным артистом России его родные и коллеги объявят в ближайшее время.

Напомним, Феликс Антипов родился 17 мая 1942 года в Ульяновской области. После окончания средней школы работал в оркестре, затем поступил в Театральное училище им. Щукина, которое окончил в 1968-м.

В том же году он начал играть в Театре на Таганке.