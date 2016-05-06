Мадрид, 6 мая, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Полуфинальный ответный матч Лиги Европы между «Севильей» и «Шахтером» завершился победой испанской команды со счетом 3:1, сообщает «Р-Спорт».

shakhtar.com «Севилья» – «Шахтер»

Матч проходил на стадионе «Рамон Санчес» и на 9-й минуте Кевин Гамейро вывел испанцев вперед. Однако Эдуарду да Силва, вышедший к воротам один на один, установил равновесие в счете. Оно было прервано вторым голом Гамейро в ворота Андрея Пятова, а защитник «Севильи» Феррейра Филью Мариану поставил жирную точку в счете.

Победа «Севильи» была вполне ожидаемой. Испанский клуб выходит в финал Лиги Европы в третий раз подряд, а всего имеет на счету четыре финальных матча Лиги Европы (ранее называвшегося Кубком УЕФА) и четыре победы в этом турнире.

Финальный матч состоится в Базеле 18 мая.