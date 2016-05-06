Москва, 6 мая, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Инфляция в России в апреле 2016 г. составила 0,4% против 0,5% по итогам марта, однако в годовом выражении осталась на уровне 7,3%. Об этом свидетельствуют обновленные данные Росстата.

ИА REGNUM Инфляция

«В апреле индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года — 102,5% (в апреле 2015 г. — 100,5%, с начала года — 107,9%)», — говорится в сообщении.

Так, в апреле в пяти субъектах РФ потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,8 процента и более, из них в Чукотском автономном округе — на 1,4 процента в результате увеличения цен на услуги и продовольственные товары на 1,8 процента и 1,6 процента соответственно.

Индекс потребительских цен в российской столице за месяц вырос на 0,5% (с начала года — 2,7%), в Санкт-Петербурге — на 0,4% (с начала года — 3,1%).

Отметим, что базовый прогноз Минэкономразвития РФ предполагает снижение инфляции в стране в текущем году до 6,5%. Банк России (ЦБ РФ) прогнозирует инфляцию по итогам 2016 г. на уровне 6−7%.