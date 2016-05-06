Оттава, 6 мая, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Лесные пожары в провинции Альберта (Канада) распространились на площадь до 85 тыс. гектаров. Скорость ветра на охваченной огнём территории составляет 20 м/с, передаёт телеканал СВС.

Алексей Денисов-Уральский. лесной пожар. 1897

Основной причиной пожара названа жаркая погода без осадков и с сильным ветром. По словам представителя местной противопожарной службы Чэда Моррисона, если продолжать гасить огонь с воздуха, толку будет мало. Прогноз специалиста неблагоприятный: площадь пожара будет нарастать.

«Это экстремальный пожар, который будет продолжаться до тех пор, пока не изменятся погодные условия», — сказал Моррисон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, огонь в Альберте начал стремительно распространяться 1 мая и из-за сильного ветра к 3 мая охватил большую площадь леса. Спасателям пришлось эвакуировать около 90 тысяч человек, подвергавшихся опасности.

Наиболее пострадавшим городом провинции стал Форт МакМюррей: здесь сгорели 1,6 тысячи жилых домов и без крова остались 88 тысяч человек. В ликвидации ЧП задействованы уже более 250 пожарных.