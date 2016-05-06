Омск, 6 мая, 2016, 06:46 — ИА Регнум. Заработок губернатора Омской области Виктора Назарова за 2015 год составил 6 146 517 руб. Как передает корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах главы региона опубликованы на официальном сайте областного правительства.

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Супруга Виктора Назарова за прошлый год заработала 656 638 руб. Губернатору принадлежит квартира площадью 64,3 кв. м, а также гараж (17,3 кв. м) и прицеп к легковому автомобилю. В собственности у супруги Назарова — квартира (128,8 кв. м) и половина нежилого помещения площадью 77,1 кв. м. Также семье губернатора принадлежит квартира площадью 143 кв. м.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за 2014 год губернатор Омской области Виктор Назаров заработал 6 450 581 руб. (супруга — 2 421 434 руб.). Заработок Назарова за 2013 год составил 6 451 361 руб. (супруги — 596 669 руб.).