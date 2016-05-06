Пекин, 6 мая, 2016, 06:43 — ИА Регнум. В Пекине состоялась встреча председателя Постоянного комитета ВСНП Чжан Дэцзяна и председателя Государственной думы РФ Сергея Нарышкина. Стороны договорились об укреплении взаимовыгодного сотрудничества и развитии двусторонних отношений между Россией и Китаем.

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«15-летний юбилей подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем должен рассматриваться как уникальная возможность продвижения духа равенства, взаимного доверия и поддержки, а также создавать благоприятные условия для развития двусторонних отношений», — заявил Чжан Дэцзян.

Китайский политик отметил, что стороны должны продолжить координировать действия парламентов в области развития промышленности с целью ускорения темпов восстановления экономик двух стран, пишет «Синьхуа».

Сергей Нарышкин подчеркнул, что Россия и Китай продолжат координировать свои действия для совместной защиты стратегических интересов двух стран и поддержания мира и стабильности в ряде регионов.

«Дружественное сотрудничество России и Китая полностью отвечает коренным интересам двух стран и их народов», — резюмировал российский политик.

Председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин прибыл в Пекин с официальным визитом 4 мая. Знаковым событием состоявшегося визита российской делегации стала встреча Сергея Нарышкина с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны подчеркнули, что укрепление двусторонних отношений между двумя странами не будет зависеть от изменений на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным попросил передать привет президенту РФ Владимиру Путину и заявил, что очень ждет встречи с ним в июне.