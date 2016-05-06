Владивосток, 6 мая, 2016, 06:16 — ИА Регнум. В Приморье создан однобокий и непрозрачный механизм ротации руководителя краевого Фонда капитального ремонта. При нынешней схеме главу ведомства практически единолично назначает краевая администрация, хотя, согласно законодательству, в этом процессе должна принимать участие и общественность. Однако на этом нарушения не заканчиваются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала член штаба ОНФ в Приморском крае Татьяна Ларцева.

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Проанализировав сложившуюся практику назначения руководителя Фонда капремонта в Приморье, члены регионального штаба ОНФ установили, что на сегодняшний день эта процедура расходится с нормами законодательства и нарушает принципы объективности.

Так, вместо проведения трёхэтапного конкурса, который прописан в приказе Минстроя, региональные власти определили двухэтапный конкурс. Количество членов комиссии — чётное, а должно быть нечётным.

Кроме того, в состав конкурсной комиссии входит всего один представитель общественности, подавляющее число её членов — сотрудники администрации Приморского края, да и те не имеют отношения к профильному департаменту. В состав органа не включены даже работники Госжилинспекции (контролирующее ведомство).

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По словам Татьяны Ларцевой, при Фонде капитального ремонта в Приморье до сих пор не создан общественный совет, поэтому требование о включении в состав комиссии его представителя тоже не выполняется.

«По факту мы имеем очень однобокий механизм ротации руководителя регионального Фонда капремонта, в котором практически не участвует общественность, а основная «кадровая составляющая» механизма — региональные чиновники. Мы полагаем, что при таком положении дел созданы предпосылки для субъективных решений, так как интересы общественности и региональной администрации не уравнены и предпочтение отдано последней. Здесь же, по сути, созданы предпосылки для конфликта интересов, поскольку администрация фактически единолично назначает руководителя оператора капремонта», — подчеркнула общественница.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня под стражу заключён директор «Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края» Игорь Сологуб, обвиняемый в получении взятки в размере 2 млн рублей. Прежде Сологуб возглавлял региональный Фонд капремонта, и, как утверждают в ОНФ, пришёл он на это место сквозь непрозрачную процедуру назначения. Фактически на должность его утвердили краевые власти, которые мнение общественности проигнорировали.