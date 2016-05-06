Москва, 6 мая, 2016, 05:56 — ИА Регнум. Руководителям всех предприятий «Роскосмоса» будет необходимо пройти переаттестацию, а также сформировать кадровый резерв после сбоя при проведении первого пуска ракеты «Союз-2.1а» с нового космодрома «Восточный» в Амурской области, пишет 6 мая газета «Коммерсантъ».

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По информации источников издания, руководители должны будут ввести на заводах и объединениях должности заместителей руководителей по качеству, которые будут нести персональную ответственность за готовность изделий.

Отмечается, что гендиректор НПО автоматики имени академика Семихатова Леонид Шалимов стал первым официальным лицом, ушедшим в отставку после сбоя при запуске «Союза».

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая в «Роскосмосе» причиной срыва первого пуска с космодрома «Восточный» назвали проблемы с кабелем, который был изготовлен не по конструкторской документации и оказался без нескольких необходимых перемычек. Несоответствие кабеля документации выявила госкомиссия по расследованию причин сбоя.

Напомним, запуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный» первоначально был запланирован на утро 27 апреля, однако в последние минуты старт было решено перенести на сутки.

Ракета-носитель с космическими аппаратами «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 («СамСат-218») успешно стартовала 28 апреля.