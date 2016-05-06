Пекин, 6 мая, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Китайская компания EHang Holdings Limited и американская корпорация Lung Biotechnology совместно создадут беспилотный летательный аппарат, который будет доставлять внутренние органы для трансплантации.

Цитата из к/ф «Это безумный, безумный, безумный, безумный мир ». реж Стэнли Крамер. 1963. США В ожидании

Компании договорились сотрудничать в течение следующих 15 лет, за которые планируется разработать и создать около 1 тыс. беспилотников для доставки трансплантационных органов, пишет «Чжунго жибао».

Новый дрон будет построен на базе созданного ранее EHang Holdings Limited беспилотного аппарата EHang-х 184 — первого в мире беспилотника, способного перевозить людей. Разработка нового аппарата будет вестись на территории КНР.

Специалисты Lung Biotechnology, специализирующиеся на создании искусственных внутренних органов, помогут китайским инженерам разработать камеру хранения органов.

Ожидается, что оператор будет управлять полетом беспилотника с помощью специального приложения на мобильном устройстве. Как отметили представители обеих организаций, разработка первого беспилотного летательного аппарата для доставки донорских органов позволит спасти тысячи жизней.