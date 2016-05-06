Улан-Удэ, 6 мая, 2016, 05:53 — ИА Регнум. В Бурятии утром 6 мая зарегистрировано 18 очагов лесных пожаров на общей площади более 1,6 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства, в Баргузинском и Еравнинском районах введен режим чрезвычайной ситуации. В остальных районах (кроме Северо-Байкальского и г. Северобайкальск) введен особый противопожарный режим.

phys.org Лесной пожар

Возгорания зарегистрированы в Баргузинском, Муйском, Прибайкальском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском районах. По данным агентства, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Все пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе из-за палов сухой травы

Лесные пожары тушат 353 человека. В ликвидации возгораний задействованы парашютисты-пожарные, лесная охрана, МЧС, местные жители. Применяется тяжелая и лесопожарная техника: 56 пожарных машин, 11 тракторов, три бульдозера. За прошедшие сутки ликвидировано девять очагов на общей площади более 365 га в Баргузинском, Заиграевском, Иволгинском, Тарбагатайском районах и в пригороде Улан-Удэ.

Добавим, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 95 очагов лесных пожаров. Пройденная огнем площадь составляет около 3 тыс. га. В 2015 году по состоянию на 6 мая с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 370 очагов. Площадь, пройденная огнем, составляла около 29 тыс. га.

Напомним, в Бурятии 4 мая было зарегистрировано 14 очагов лесных пожаров на общей площади около 812 га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам пожароопасного сезона 2015 года в Бурятии огонь уничтожил 890 тыс. га леса, ущерб превысил 35 млрд рублей.