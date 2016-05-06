Москва, 6 мая, 2016, 05:35 — ИА Регнум. Роспотребнадзор изымает из оборота на территории России биологически активные добавки для мужчин «Сеалекс Форте» и «Али Капс». Об этом 6 мая сообщает пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Указанные БАД обращались на территории Евразийского экономического союза на основании государственной регистрации в Казахстане, однако 26 апреля Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Казахстана аннулировал свидетельства о регистрации данной продукции.

Как сообщалось ранее, в продаже были обнаружены фальсифицированные партии «Сеалекс Форте» и «Али Капс», содержавшие не заявленное при регистрации вещество тадалафил.

Тадалафил — лекарственное средство, предназначенное для лечения эректильной дисфункции, способное при неконтролируемом приёме нанести непоправимый вред здоровью. В России является рецептурным препаратом, не предназначенным для свободной продажи.

«В целях исключения из оборота на территории России фальсифицированных БАД к пище, даны указания территориальным органам Роспотребнадзора об усилении надзора за производством и оборотом БАД к пище и принятии соответствующих мер по прекращению реализации и изъятию из оборота указанной фальсифицированной продукции», — сообщает пресс-служба ведомства.