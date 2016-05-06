Гуанчжоу, Китай, 6 мая, 2016, 05:29 — ИА Регнум. Полиция провинции Гуандун начала расследовать обстоятельства убийства, совершенного 5 мая в одном из районов Гуанчжоу. Злоумышленник проник в дом врача, где нанес ему множественные ножевые ранения, после чего покончил с собой, выпрыгнув из окна.

quelle.ru Смирительная рубашка

Жертвой преступника стал Чэнь Чжунвэй — пожилой мужчина, который более 15 лет возглавлял стоматологическое отделение в Центральной больнице провинции Гуандун. Имя нападавшего пока не раскрывается в интересах следствия, пишет «Сина синьвэнь».

Родственники жертвы вызвали скорую помощь, однако Чэнь Чжунвэй скончался от потери крови еще до приезда в госпиталь. Полиция изучает личность преступника и пытается определить мотивы преступления.

Известно, что нападавший обращался к жертве за медицинской помощью более 25 лет назад. Как отметили в полиции Гуанчжоу, вероятнее всего, убийство не связано с профессиональной деятельностью Чэнь Чжунвэя. Нападавший неоднократно проходил курсы психологической помощи.