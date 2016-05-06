Якутск, 6 мая, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Пять человек погибли в ночь на 6 мая в результате пожара в двухэтажном 16-квартирном доме в Якутске, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

ntv.ru Пожар

По информации МЧС России, до прибытия пожарных дом самостоятельно покинули 22 человека. В результате пожара выгорел один из подъездов, оказались повреждены несколько квартир.

Уточняется, что среди погибших есть трёхлетний ребёнок. На месте происшествия в настоящее время работают следователи. Возможные причины пожара пока не называются.