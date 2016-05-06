Петропавловск-Камчатский, 6 мая, 2016, 04:52 — ИА Регнум. Камчатка полностью готова к выполнению закона о «дальневосточном гектаре». Кроме того, в пилотном для этого проекта районе — Усть-Большерецком, есть участки, расположенные рядом с необходимой инфраструктурой. Причем в самом районе рассчитывают на большой интерес к бесплатной земле со стороны тех, кто захочет заниматься сельским хозяйством.

ysia.ru Якутия

Сейчас в органы власти региона поступает много обращений от тех, кто хочет получить гектар земли, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора Елена Стратонова. Она отметила, что проектом интересуются не только жители Камчатки, но и люди из других субъектов Дальнего Востока, а также из Центральной России.

Отмечается, что в границах Усть-Большерецкого района есть природные парки, нерестовые реки и защищенные законом леса. Но пока в системе, выдающей границы территорий, отражены границы не всех территорий, выдача которых запрещена законом. Сейчас местные чиновники работают над исправлением этой ситуации. «Ожидается, что наиболее востребованными будут земельные участки вблизи поселений, поскольку они находятся рядом с инфраструктурой — транспортной и инженерной», — добавили в правительстве.

Елена Стратонова уточнила, что, по словам губернатора Владимира Илюхина, первоочередная задача сейчас — совместно с Минвостокразвития и Росреестром обеспечить полноценную работу информационного сервиса, на котором размещена карта местности.

«Мы ожидаем, что наиболее востребованными будут земельные участки вблизи поселений, поскольку они находятся рядом с инфраструктурой — транспортной и инженерной», — сказал глава территории.

В администрации Усть-Большерецкого района корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что местные жители поддерживают решение о выдаче «дальневосточного гектара» в их муниципалитете. По словам чиновников, в районе рассчитывают на то, что возможностью получения бесплатной земли в первую очередь воспользуются агропромышленники.

«Мы ориентируемся на то, чтобы возродить сельское хозяйство на селе, приглашаем всех, кто готов заниматься производством сельхозпродукции», — сказали в администрации.

Жители Камчатки смогут заявляться на бесплатный гектар с 1 июня, дальневосточники — с 1 октября, а жители всех других регионов — с 1 февраля 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон «о дальневосточном гектаре» был подписан президентом Владимиром Путиным 1 мая. На совещании по этому поводу глава государства попросил позаботиться о том, чтобы землю, по возможности, выдавали рядом с инфраструктурой.

Земельный участок будет предоставляться гражданину в безвозмездное пользование сроком на пять лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком.

В границах Усть-Большерецкого района на Камчатке расположен государственный заказник «Южно-Камчатский государственный природный заказник» площадью больше 300 тысяч гектаров, два заказника регионального значения суммарной площадью около 180 тысяч гектаров, 10 памятников природы регионального значения (более 8 тыс. га). В границах муниципального образования большое количество месторождений полезных ископаемых.