Вашингтон, 6 мая, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп, оставшийся единственным претендентом на пост президента США от Республиканской партии, считает, что Великобритания выиграет от своего выхода из состава Европейского союза. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

outsidethebeltway.com Дональд Трамп — кандидат в президенты США

«Я думаю, что миграция стала ужасной вещью для Европы», — сказал Трамп, отметив, что приток беженцев, в том числе в Великобританию, «во многом был спровоцирован» политикой ЕС.

«Я бы сказал, что британцам будет лучше вне Европейского союза. Но я не говорю это в качестве рекомендации, это просто моё ощущение», — добавил Трамп. При этом он выразил надежду, что жители королевства сами примут правильное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании 23 июня пройдёт референдум по вопросу о членстве страны в Евросоюзе, который премьер-министр Дэвид Кэмерон пообещал организовать в рамках предвыборной кампании в 2013 году.

На саммите ЕС в февраля Кэмерон достиг договорённости с Брюсселем об особых условиях членства Великобритании. Они предусматривают, в частности, предоставление большего суверенитета британскому парламенту, защиту фунта стерлингов, ограничения социальных выплат мигрантам в Великобритании.