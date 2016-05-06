Магаданская область, 6 мая, 2016, 04:37 — ИА Регнум. На Колыме в течении почти двух лет 200 сотрудникам ликвидируемого муниципального предприятия «Тенькакомэнерго» не выплачивали многомиллионную задолженность по зарплате. Действенные меры по погашению задолженности были приняты лишь после вмешательства надзорных органов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Магаданской области.

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По информации ведомства, учредителя муниципального унитарного предприятия и губернатора Владимира Печёного неоднократного ставили в известность о сложившейся ситуации в «Тенькакомэнерго». Но задолженность, которая сохранялась перед сотрудниками компании на протяжении почти двух лет, выплачена не была. Повлиять на ситуацию помогла лишь смена ликвидатора. Новый уполномоченный принял меры, после чего долг по зарплате в размере более 6,8 миллионов рублей был погашен.