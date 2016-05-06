Таллахасси, США, 6 мая, 2016, 04:19 — ИА Регнум. Самолёт американской компании-лоукостера Allegiant Air совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Форт-Лодердейла в американском штате Флорида после попадания в зону турбулентности. В результате инцидента пострадали семь человек, передаёт Associated Press.

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По информации агентства, самолёт со 137 пассажирами и шестью членами экипажа на борту выполнял рейс из Доминиканской Республики в город Питтсбург в штате Пенсильвания. При попадании воздушного судна в зону турбулентности три пассажира и четыре члена экипажа получили ушибы и порезы, не представляющие угрозу жизни.

Командир экипажа запросил срочное приземление за 600 км до пункта назначения. После приземления во Флориде пострадавшие были госпитализированы.

Согласно заявлению авиакомпании, самолёт не получил внешних повреждений. Специалисты проводят детальный осмотр воздушного судна.