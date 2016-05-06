Москва, 6 мая, 2016, 03:49 — ИА Регнум. Российские спасатели предложили канадским коллегам свою помощь в борьбе с масштабными лесными пожарами на территории провинции Альберта. Как сообщает пресс-служба МЧС России, соответствующую телеграмму глава ведомства Владимир Пучков направил 5 мая министру общественной безопасности Канады, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

rusnext.ru Лесные пожары в Канаде

«Владимир Пучков выразил готовность незамедлительно направить в зону чрезвычайной ситуации современную авиационную технику, оснащенную специализированным оборудованием для тушения природных пожаров», — говорится в сообщении.

Кроме этого, министр предложил направить в пострадавшие районы Канады российских спасателей и специалистов с необходимым оборудованием для проведения работ по тушению лесных пожаров и организации наземного обеспечения применения авиации.

Как передавало ИА REGNUM, накануне власти канадской нефтяной провинции Альберта, где с 1 мая бушуют природные пожары, ввели режим чрезвычайного положения.

По данным противопожарной службы региона, огнём затронута территория, превышающая 10 тысяч гектаров. В городе Форт МакМюррей сгорели около 1,6 тысячи жилых домов и других построек. Всё местное население — 88 тысяч человек — было заранее эвакуировано. Дальнейшему распространению огня способствует жаркая погода и сильный ветер.

Крупные лесные пожары в провинции Альберта вывели из строя почти треть всех нефтедобывающих мощностей в Канаде и вынудили закрыть несколько трубопроводов.