Москва, 6 мая, 2016, 03:25 — ИА Регнум. Крупнейший российский производитель стрелкового оружия — концерн «Калашников» намерен разработать линию одежды и аксессуаров под собственным брендом. Об этом 6 мая пишет газета «Известия» со ссылкой на директора по маркетингу компании Владимира Дмитриева.

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По его словам, к концу этого года в городах России планируется открыть 60 фирменных магазинов, в которых будет представлена как традиционная стрелковая продукция компании, так и сопутствующие фешн-товары.

Как пояснил Дмитриев, концерны был вынужден серьезно пересмотреть маркетинговую политику в связи с введением санкций в отношении России. Если прежде до 70% охотничьего и спортивного вооружения уходило на рынки Европы и США, то с их потерей «Калашников» стал больше ориентироваться на отечественного покупателя — в том числе и за счет освоения ниш нелицензируемой гражданской продукции. Так появилась идея создания собственной линейки спортивной и повседневной одежды, а также сувенирной продукции.

«Не понимаю, как может быть, что у нас нет собственной фирменной линейки одежды и аксессуаров. Такие гиганты, как Caterpillar и Ferrari, только от продажи одежды под собственным брендом имеют до 10% выручки. «Калашников» — мировой бренд, и мы вполне обоснованно полагаем, что и одежда, сувенирная продукция с нашим символом будут пользоваться спросом у покупателей наравне с основной продукцией», — отметил директор по маркетингу.

Собственную коллекцию одежды концерн «Калашников» рассчитывает показать в рамках форума «Армия-2016» в подмосковной Кубинке в сентябре этого года.