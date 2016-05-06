Владивосток, 6 мая, 2016, 04:02 — ИА Регнум. В Приморье перед судом за незаконную рубку лесных насаждений предстанет бывший депутат думы Дальнереченского муниципального района, выдвиженец «Единой России» Антон Дьяков. Будучи по совместительству участковым лесничим местного филиала государственного казённого учреждения «Приморское лесничество», он причинил экологический ущерб лесному фонду почти на полмиллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

know-house.ru Вырубка леса

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По версии следствия, в январе 2016 года лесничий-единоросс Антон Дьяков ввёл в заблуждение подчинённых и дал указание вырубить деревья различных пород: ильм, ясень, ель и дуб. В результате рубки в особо крупном размере лесному фонду был причинён экологический ущерб на сумму порядка 450 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи от места рубок нашли и древесину, и спецтехнику. Находившиеся на месте лица — вальщик, тракторист и чокеровщик — указали, что действовали по поручению участкового лесничего. При этом о незаконности действий депутата думы Дальнереченского муниципального района Антона Дьякова они не знали.

В ходе предварительного расследования лесничий частично возместил ущерб — всего 247 тысяч рублей. Прокурор заявил иск о получении оставшейся суммы.

На текущий момент уголовное дело (статья 260 УК РФ) с утверждённым обвинительным заключением уже направлено в Дальнереченский районный суд Приморья для рассмотрения по существу.

Участковый лесничий Антон Дьяков вошел в состав думы Дальнереченского муниципального района по итогам выборов в 2011 году. Был выдвинут местным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу №8 (депутат муниципального комитета Ореховского сельского поселения). Декларация о доходах народного избранника в свободном доступе отсутствует.