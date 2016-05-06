Москва, 6 мая, 2016, 03:07 — ИА Регнум. Один из ведущих и старейших актёров Театра на Таганке, народный артист России Феликс Антипов скончался в Москве на 74-м году жизни после тяжёлой болезни, передаёт «Русская служба новостей».

ruskino.ru Феликс Антипов — народный артист России

Феликс Антипов родился 17 мая 1942 года в Ульяновской области. Окончил театральное училище имени Щукина, после чего был принят в труппу Театра на Таганке, где играл всю свою жизнь.

На сцене Феликс Антипов дебютировал в 1968 году. Впоследствии сыграл десятки ролей, был занят почти в каждом спектакле, поставленном Юрием Любимовым. В последние годы, после ухода Любимова из театра, Антипов был председателем художественного совета.

Церемония прощания с Феликсом Антиповым предположительно состоится 8 мая. Место похорон артиста станет известно позже.