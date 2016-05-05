Москва, 6 мая, 2016, 02:46 — ИА Регнум. Медики проверяют состояние здоровья двух граждан России, у которых был заподозрен вирус Зика. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт телеканал RT.

DFAT Комар — переносчик вируса Зика

По её словам, на лихорадку Зика «по тем или иным причинам» в России на сегодняшний были обследованы в общей сложности порядка 40 человек. Диагноз был подтверждён у двух путешественников, вернувшиеся из Доминиканы.

«И сегодня под подозрением у нас ещё два пациента, которые имеют признаки лихорадки, но диагноз окончательный ещё не выставлен», — сообщила Попова.

Как передавало ИА REGNUM, первый случай заражения вирусом Зика в России был зафиксирован в феврале этого года — к врачам обратилась женщина, вернувшая с отдыха в Доминиканской республике. Пациентка была госпитализирована.

Позднее в Роспотребнадзоре заявили, что риска распространение лихорадки Зика в России нет из-за климатических условий.