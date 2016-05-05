Москва, 6 мая, 2016, 02:21 — ИА Регнум. Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии передал более 8 тонн гуманитарной помощи жителям сирийской провинции Хама. Об этом говорится в информационный бюллетене центра, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В населенный пункт КАУКАБ в провинции Хама передано более восьми тонн гуманитарных грузов, основу которых составили продукты питания. Медицинскими работниками Центра по примирению оказана врачебная помощь 62 местным жителям.», — говорится в документе.

Сообщается, что в настоящее время также продолжается формирование гуманитарных конвоев для жителей двух населённых пунктов провинций Алеппо и Хомс.

За минувшие сутки ремонтными бригадами сирийских строителей в городе Эль-Карьятейн в провинции Хомс расчищено от завалов 20 метров улиц и восстановлено 250 метров линий электропередач. Саперами обезврежено 74 фугаса.