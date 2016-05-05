Москва, 6 мая, 2016, 02:14 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдался в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационный бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

syria.mil.ru Бюллетень

По данным российской стороны, за минувшие сутки было зафиксировано 14 нарушений: десять — в провинции Алеппо, четыре — в провинции Латакия.

В городе Алеппо оппозиционными группировками из реактивных систем залпового огня обстреливались районы Аль-Халидия, Ас-Сабиль, квартал Шейх-Максуд и аэропорт Эн-Найраб. В Латакии боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Ахрар аш-Шам» обстреляли из миномётов населённый пункт Ард-эль-Ватта. Группировкой «Аль-Ислам ат-Туркестани» дважды обстреливались позиции правительственных войск в районах горы Абу-Али.

Сообщается, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» продолжают обстрелы северо-западных районов Алеппо. Со стороны поселка Мухеим-Хандрат трижды открывался миномётный огонь по населенным пунктам Хандрат и Хайлан.

В течение суток было заключено соглашение о примирении с представителями ещё одного населенного пункта в провинции Хама. Таким образом, количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, достигло 92.

Проведены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевым командиром вооруженного формирования в провинции Дамаск. Количество незаконных вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений — 52.