Вашингтон, 6 мая, 2016, 01:57 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама помиловал 58 человек, осуждённых за хранение и распространение наркотиков. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

Как уточняется, на свободу выйдут как те, кто был осуждён относительно недавно, так и люди, отбывающие наказание с 1990-х годов. Около трети из помилованных лиц были осуждены пожизненно.

По мнению американского президента, в большинстве случаев не имеет смысла содержать в тюрьме длительный срок людей, совершивших наркопреступления, не связанные с насилием.

Ожидается, что большинство помилованных будут выпущены на свободу в начале сентября этого года.