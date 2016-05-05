Аннаполис, США, 6 мая, 2016, 01:44 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё двое получили ранения в результате стрельбы в школе Хай-Пойнт в американском городе Белтсвилле (штат Мэриленд), передаёт Fox 5.

evening-kazan.ru Стрельба в школе США

По информации телеканала, полиция в настоящее время разыскивает стрелявшего. Территория учебного заведения оцеплена, все учащиеся были эвакуированы.

По предварительным данным, инцидент имел бытовой характер, сообщает BNO News. Информации о том, что оружие использовали учащиеся школы, не поступало.

Все детали произошедшего на данный момент выясняются.