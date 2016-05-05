Вашингтон, 6 мая, 2016, 01:25 — ИА Регнум. Экспертиза подтвердила наличие в организме американского поп-певца Принса, скончавшегося в конце апреля, сильнодействующего обезболивающего Percocet. Об этом сообщает телеканал KSTP-TV со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Принс в молодости

Кроме этого, установлено, что у артиста был очень низкий уровень эритроцитов в крови, что может свидетельствовать о серьёзной болезни, которой страдал Принс.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе адвокат Уильям Маузи сообщил, что Принс скончался за день до планировавшегося визита к врачу-наркологу. По его словам, музыкант страдал зависимостью от обезболивающих препаратов, и встреча с наркологом должна была помочь справиться с болезнью.

До этого в СМИ появлялась информация, что в доме Принса в ходе осмотра были обнаружены опиоидные обезболивающие препараты.

Напомним, 15 апреля сообщалось, что артист был госпитализирован с симптомами острой простуды. Однако уже на следующий день Принс дал концерт, сказав своим поклонникам, что с ним всё в порядке.

21 апреля тело музыканта было обнаружено в его имении в Шанхассене в пригороде Миннеаполиса. Точная причина его смерти пока неизвестна.