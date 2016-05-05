Ла-Пас, 6 мая, 2016, 01:09 — ИА Регнум. В начале марта 2016 года, как сообщало издание El Deber, была арестована бывшая «гражданская жена» президента Боливии Эво Моралеса — Габриэла Сапата, которую подозревают в злоупотреблении служебным положением. Бывший сотрудник боливийской разведки Карлос Вальверде обвинил Эво Моралеса в том, что он назначил женщину, с которой состоял в интимных отношениях, одним из руководителей представительства China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) в Боливии, а также содействовал заключению многомиллионных контрактов правительства Боливии с этой фирмой.

negocios.com Эво Моралес — президент Боливии

И вот, после восьмидесяти дней расследования специальный объединенный комитет законодательного органа Боливии заявил об отсутствии коррупционной составляющей в действиях Эво Моралеса. Согласно заявления этого комитета, никто не смог предоставить каких-либо доказательств, подтверждающих участие Эво Моралеса в лоббировании закупок, контрактов, иной деятельности, связанной с китайской компанией China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE). Данный доклад будет представлен на рассмотрение законодательного органа на пленарном заседании.

Сам Эво Моралес выразил сожаление, что стране приходится противостоять грязной войне империалистических сил, основанной на «спекуляции, лжи и клевете», комментирует Prensa Latina