Найроби, 6 мая, 2016, 01:02 — ИА Регнум. Кенийским спасателя удалось достать четверых выживших из-под обломков здания, обрушившегося шесть дней назад в столице страны — городе Найроби, сообщает кенийский Красный Крест.

hougansydney.com Последствия землетрясения.

Как передавало ИА REGNUM, шестиэтажное здание в районе Хурума на северо-востоке города рухнуло вечером 29 апреля. В результате обрушения погибли 36 человек, ещё 70 числятся пропавшими без вести.

По предварительным данным, к трагедии привели ливневые дожди, в результате которых оказался затоплен первый этаж здания, расположенного возле реки.