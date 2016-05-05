В Кении нашли выживших под обломками здания, рухнувшего шесть дней назад
Найроби, 6 мая, 2016, 01:02 — ИА Регнум. Кенийским спасателя удалось достать четверых выживших из-под обломков здания, обрушившегося шесть дней назад в столице страны — городе Найроби, сообщает кенийский Красный Крест.
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Последствия землетрясения.
Как передавало ИА REGNUM, шестиэтажное здание в районе Хурума на северо-востоке города рухнуло вечером 29 апреля. В результате обрушения погибли 36 человек, ещё 70 числятся пропавшими без вести.
По предварительным данным, к трагедии привели ливневые дожди, в результате которых оказался затоплен первый этаж здания, расположенного возле реки.