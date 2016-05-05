Москва, 6 мая, 2016, 00:44 — ИА Регнум. Задымление произошло вечером 5 мая на станции «Площадь Ильича» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщает Life со ссылкой на очевидцев.

Enrico Donelli В метро

Уточняется, что задержка в движении результате инцидента составила 15 минут. На данный момент метро работает в штатном режиме.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах города сообщил, что примерно в 23:10 в вагоне поезда, который стоял на станции «Площадь Ильича», произошло короткое замыкание. Еще до прибытия пожарных его ликвидировал машинист.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 5 мая в СМИ появилась информация о задымлении на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Позднее в МЧС опровергли данную информацию, уточнив, что на перегоне между станциями «Тимирязевская» и «Петровско-Разумовская» произошло короткое замыкание, однако ни возгорания, ни задымления не было.