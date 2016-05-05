Дамаск, 6 мая, 2016, 00:25 — ИА Регнум. По меньшей мере 28 человек погибли в результате авиаудара по лагерю беженцев, расположенному в городе Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Иван Шилов ИА REGNUM

Правозащитники отмечают, что количество жертв может возрасти в связи с большим числом тяжелораненых. По сообщениям СМИ, в результате атаки пострадали десятки человек.

Телерадиокомпания «Би-би-си» сообщает о «десятках» погибших со ссылкой на очевидцев, в также приводит фотографии разрушений распространённые в социальных сетях.

Сообщения об авиаударе уже прокомментировали в Вашингтоне. Официальный представитель Белого дома Джон Эрнест исключил причастность к атаке американских ВВС, заявив, что авиаудар по лагерю беженцев «не может иметь обоснованных оправданий».