Москва, 5 мая, 2016, 23:52 — ИА Регнум. На Красной площади в Москве прошла вторая репетиция Парада Победы. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает телеканал RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы. 2015

Сегодня была репетиция сухопутной части Парада. В репетиции принимал участие министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Как ранее сообщало министерство обороны Российской Федерации, в этом году впервые в Параде примет участие парадный расчет женщин-военнослужащих Военного университета Минобороны и Вольского военного института материального обеспечения (филиала) Военной академии имени генерала армии А.В. Хрулева.

После торжественного марша сводных частей, по Красной площади проехала боевая техника — всего 135 единиц.

генеральная репетиция Парада Победы пройдет 7 мая.