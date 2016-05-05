В Москве прошла вторая репетиция Парада Победы
Москва, 5 мая, 2016, 23:52 — ИА Регнум. На Красной площади в Москве прошла вторая репетиция Парада Победы. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает телеканал RT.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Парад Победы. 2015
Сегодня была репетиция сухопутной части Парада. В репетиции принимал участие министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
Как ранее сообщало министерство обороны Российской Федерации, в этом году впервые в Параде примет участие парадный расчет женщин-военнослужащих Военного университета Минобороны и Вольского военного института материального обеспечения (филиала) Военной академии имени генерала армии А.В. Хрулева.
После торжественного марша сводных частей, по Красной площади проехала боевая техника — всего 135 единиц.
генеральная репетиция Парада Победы пройдет 7 мая.