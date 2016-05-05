Саранск, 5 мая, 2016, 23:50 — ИА Регнум. В Мордовии в течение трех лет около 10 тыс. детей пошли в новые детские сады, в Саранске — около 4 тыс. детей. Об этом заявил глава республики Владимир Волков в ходе визита в открывшийся центр развития ребенка — детский сад №7 в столице региона, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

e-mordovia.ru Глава Мордовии Владимир Волков в ходе визита в детский сад

Общий объем средств, направленный на строительство детского сада на 240 мест, составил 166,5 млн рублей, из которых 43,6 млн выделены из федерального бюджета, 83,9 млн рублей — из бюджета республики и 38,9 млн рублей — из муниципального бюджета.

По словам Волкова, этот детский сад уже 40-й по счету. В ближайшее время в Саранске появятся еще четыре детских сада, а также школа на 1 450 мест. Кроме того, планируется начать строительство детской поликлиники. «В Саранске будет открыт ряд помещений для внеклассного образования детей», — подытожил руководитель региона.

Глава Мордовии подарил детскому саду сертификат на оснащение сенсорной комнаты — это особая предметно-развивающая среда, которая представляет собой реальную возможность расширить жизненный опыт детей, обогатить их чувственный мир. В ней имеются дидактические мягкие модули, тактильные панели, игровые сенсорные элементы, световые и оптиковолоконные нити, мягкие конструкторы, интерактивные песочницы, пузырьковая колона, проектор светоэффектов. Занятия в комнате способствуют быстрой адаптации ребенка к детскому саду, развитию мелкой моторики, улучшению внимания, пробуждению интереса к исследованиям окружающей среды, расширению кругозора, развитию творческих способностей и талантов, воображения.