Канада, 5 мая, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Крупные лесные пожары в канадской провинции Альберта вывели из строя почти треть всех нефтедобывающих мощностей в Канаде и вынудили закрыть несколько трубопроводов. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает Reuters.

bhcourier.com Лесной пожар

Сообщается, из-за сильных лесных пожаров в западной канадской провинции Алберта многим нефтедобывающим компаниям пришлось остановить добычу нефти.

Крупные лесные пожары начались в Альберте несколько дней назад. Власти объявили чрезвычайное положение в районе города Форт-Мак-Мюррей. Все жители этого города были эвакуированы.

Альберта является главной нефтедобывающей провинцией Канады. Многие месторождения оказались на пути лесных пожаров и компании решили остановить добычу, чтобы не подвергать опасности своих сотрудников.

Некоторым компаниями пришлось остановить добычу несмотря на то, что их месторождениям ничто не угрожает. Это произошло из-за того, что трубопроводы, по которым поставляют специальная жидкость для разбавления тяжелой нефти, оказались в зоне пожаров.

Власти пока безуспешно борются с огнем.