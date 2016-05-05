Кито, 5 мая, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Эквадор выставит на продажу одну из восьми строящихся гидроэлектростанций и другие активы страны, чтобы противостоять экономическим последствиям мощного землетрясения, которое опустошило эквадорское побережье, заявил президент Рафаэль Корреа.

lainfo.es/ru Рафаэль Корреа — президент Эквадора

«Мы приняли решение выставить на продажу станцию Сопладора. Это гидроэлектростанция, которая, практически. готова, осталось не более двух процентов», — заявил президент Эквадора. Глава правительства южноамериканской страны объявил о планировании ряда шагов, включая повышение на 2% налога на добавленную стоимость (IVA) сроком на один год, обязательные отчисления однодневного заработка лицами, зарабатывающих более 1 000 долларов США, и продажу активов. Эти меры призваны покрыть чрезвычайные расходы, связанные с землетрясением в 7,8 баллов, которое оставило 660 погибших, 32 без вести пропавших и более 20 000 пострадавших, пишет «Эквадор сегодня».

Также правительство Эквадора готовит на продажу государственный банк «Пасифико» (Тихоокеанский банк), управляемые государством телеканалы «GamaTv» и «TC Televisión», оцененные в 25 млн и 50 млн долларов соответственно. Ущерб, нанесенный землетрясением, по мнению Рафаэля Корреа составляет более трех миллиардов долларов, комментирует Andes.