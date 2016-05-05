Рафаэль Корреа: ущерб от землетрясения — более трех миллиардов долларов
Кито, 5 мая, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Эквадор выставит на продажу одну из восьми строящихся гидроэлектростанций и другие активы страны, чтобы противостоять экономическим последствиям мощного землетрясения, которое опустошило эквадорское побережье, заявил президент Рафаэль Корреа.
«Мы приняли решение выставить на продажу станцию Сопладора. Это гидроэлектростанция, которая, практически. готова, осталось не более двух процентов», — заявил президент Эквадора. Глава правительства южноамериканской страны объявил о планировании ряда шагов, включая повышение на 2% налога на добавленную стоимость (IVA) сроком на один год, обязательные отчисления однодневного заработка лицами, зарабатывающих более 1 000 долларов США, и продажу активов. Эти меры призваны покрыть чрезвычайные расходы, связанные с землетрясением в 7,8 баллов, которое оставило 660 погибших, 32 без вести пропавших и более 20 000 пострадавших, пишет «Эквадор сегодня».
Также правительство Эквадора готовит на продажу государственный банк «Пасифико» (Тихоокеанский банк), управляемые государством телеканалы «GamaTv» и «TC Televisión», оцененные в 25 млн и 50 млн долларов соответственно. Ущерб, нанесенный землетрясением, по мнению Рафаэля Корреа составляет более трех миллиардов долларов, комментирует Andes.