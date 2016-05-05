Франкфурт-на-Майне, Германия, 5 мая, 2016, 23:29 — ИА Регнум. В германском Франкфурте-на-Майне неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Об этом сегодня, 5 мая, сообщают местные СМИ.

kezling.ru Франкфурт на Майне

По предварительным данным пострадали три человека. Один из пострадавших был ранен легко, двое получили тяжелые ранения. Полиция ищет злоумышленника.

Напомним, ранее сегодня во Франкфурте-на-Майне уже происходил подобный инцидент. Неизвестный открыл огонь рядом с полицейским участком и баром «Селона». В результате стрельбы один человек пострадал, он получил ранение в ногу.

Возможно, к обоим нападениям причастен один и тот же человек.