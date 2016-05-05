Гавана, 5 мая, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Национальная Ассоциация малых земледельцев (ANAP) Кубы объявила о том, что настоящая цель недавних мер правительства Соединенных Штатов в сфере активизации торгового сотрудничества с Островом свободы состоит в том, чтобы «повлиять на кубинское крестьянство и отделить его от государства». По мнению трудового кубинского крестьянства, если правительство США хочет действительно помочь благосостоянию кубинцев, то оно в первую очередь должно отменить окончательно экономическую, торговую и финансовую блокаду, которая является главным препятствием для развития Кубы, сообщает Prensa Latina.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

Основной причиной «бунта» кубинских крестьян против новой политики «северного соседа» стало то, что 22 апреля США объявили о возможности экспортирования кофе с Острова свободы, но при определенных условиях. А именно, если «кубинские производители кофе покажут свою независимость от государства». Однако, на сегодняшний день именно государство на Кубе гарантирует крестьянским хозяйствам помощь в производстве, в кредитах, безопасном рынке, социальном страховании.

Напомним, что ранее Фидель Кастро опубликовал в Granma свое письмо под заголовком «Брат Обама». Он напомнил о многолетней агрессии со стороны США по отношению к Кубе. Что касается заявления Обамы о восстановлении деловых отношений между двумя странами, то Кастро заявил, что «никто не должен считать, что народ этой благородной и бескорыстной страны откажется от своей славы и прав». Кроме того, лидер кубинской революции заявил, что «мы не нуждаемся в том, чтобы империя (США) давала нам какие-нибудь подарки».