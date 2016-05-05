Тверь, 5 мая, 2016, 23:10 — ИА Регнум. К двум годам трем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии поселения приговорил Заволжский суд Твери местного жителя, инженера-механика по профессии, за репост материала в социальной сети Вконтакте.

Места лишения свободы

Как сообщается, житель Твери обвинялся в публичных призывах к экстремистской деятельности и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Поводом к возбуждению дела стал перепост обвиняемым материала о Крыме.

В августе прошлого года он уже был приговорен к 10 месяцам лишения свободы за возбуждение ненависти или вражды — также за перепосты материалов в соцсети.

Сам мужчина своей вины не признает: он уверен, что его преследуют за политические убеждения, сообщили «Вести» со ссылкой на адвоката подсудимого. Защита намерена обжаловать приговор.