Бразилиа, 5 мая, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Один из инициаторов начала процедуры импичмента — глава нижней палата парламента Бразилии Эдуарду Кунья временно отстранен от власти, его депутатский мандат приостановлен. Такое решение принял судья Федерального верховного суда Теори Заваски. «Эдуарду Кунья всегда действовал по отношению к Дилме Руссефф, руководствуясь только личной местью, а не интересами государства», заявил депутат парламента Бразилии Чико Лопес, сообщает Prensa Latina.

Рене Магритт. Голод. 1948

Напомним, что в августе 2015 года Генпрокуратура Бразилии предъявила спикеру нижней палаты парламента страны Эдуарду Кунье и экс-президенту и сенатору Фернанду Колору ди Мелу обвинения в коррупционных преступлениях в рамках дела о коррупции в государственной нефтяной компании Petrobras, писало ранее Agence France-Presse. В частности, Эдуарду Кунья обвиняется в получении взяток на сумму по меньшей мере 5 млн долларов в связи с контрактами Petrobas за период с июня 2006 года по октябрь 2012 года.

Дилма Руссефф намерена обжаловать решение нижней палаты о начале процедуры импичмента в связи с лишением депутатских полномочий Эдуарду Куньи. Сторонники президента Бразилии полагают, что спикер нижней палаты инициировал процедуру импичмента, чтобы помешать антикоррупционному расследованию в отношении его самого. А также из личной неприязни к Дилме Руссефф, комментирует Globo.