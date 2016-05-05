Киев, 5 мая, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Официальный сайт президента Украины Петра Порошенко стал местом, где собираются все самые абсурдные и нелепые предложения. Так сегодня, 5 мая, на сайте Порошенко была зарегистрирована петиция с предложением запретить в стране природный газ с 2017 года.

avito.ru Котелок на костре

Автор петиции уверен, что в случае запрета газа будет, наконец, решена проблема закупок голубого топлива, его транспортировки, проблема субсидий. Кроме того, олигархи больше не смогут наживаться на манипуляциях с газовыми ценами.

Чтобы перейти на альтернативные энергоносители, которые заменят газ, понадобится всего восемь месяцев, считает автор петиции.

От запрета газа Украину ждут только одни плюсы. Не придется держать армию чиновников, которые занимаются газом, не нужно будет гордиться, что Украина обходится без поставок из РФ и приобретает более дорогой газ в Европе, сказано в петиции.

Напомним, чтобы петицию рассмотрел президент Украины её должны подписать 25 тысяч человек за 92 дня. На данный момент инициативу поддержали только четыре человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля на Украине внутренние цены на газ были подняты до уровня рыночных и стали одинаковыми как для простых граждан, так и для предприятий. В итоге для населения цены на газ выросли почти в два раза. Также был отменен льготный тариф, действовавший в отопительный сезон. К таким мерам Киев подтолкнул Международный валютный фонд, грозя свернуть программу финансовой помощи.