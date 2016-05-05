Грозный, 5 мая, 2016, 22:31 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил председателю Верховного суда республики Магомеду Каратаеву и ещё трем судьям Чечни уйти в отставку. Об этом Кадыров написал сегодня, 5 мая, в своем Instagram.

Судейская мантия

Кадыров написал, что предложил председателю Верховного суда Чечни Магомеду Каратаеву и ещё трем судьям добровольно уйти в отставку.

«Если у них есть понятие чести и профессиональной этики, написать заявления и добровольно оставить занимаемые должности. Уверен, что это будет самое правильное решение в их жизни», — сказано в сообщении Кадырова.

Кадыров также рассказал, что эту просьбу он озвучил во время совещания с членами Верховного суда и федеральными судьями районов. Этим судьям были приведены примеры, связанные с затягиванием сроков рассмотрения уголовных дел по существу.

Кроме того, имели место и вопиющие случаи, когда члены незаконных вооруженных формирований, находящиеся в федеральном розыске, судебным решением объявлялись «без вести пропавшими».