Вашингтон, 5 мая, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Администрация президента США Барака Хусейна Обамы заявила, что отставка премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу никак не повлияет на американо-турецкие отношения. Соответствующее заявление сделал сегодня, 5 мая, пресс-секретарь Белого дома США Джош Эрнст на регулярном брифинге.

ИА REGNUM

Он заявил, что Давутоглу был хорошим партнёром США и Вашингтон признателен ему за его лидерство. «Я не ожидаю, что это каким-либо образом повлияет на способность Соединенных Штатов и Турции работать вместе», — подчеркнул представитель Белого дома.

Эрнст отдельно выделил стратегию по ослаблению и уничтожению «Исламского государства». По его словам Анкара сделала ряд важных шагов, в частности, направленных на укрепление границы с Сирией.

«Они могут сделать больше, но они добились важного прогресса, сократив поток иностранных боевиков», — отметил Эрнст.

Напомним, сегодня стало известно, что Давутоглу не станет выдвигать свою кандидатуру на внеочередном съезде правящей в Турции Партии Справедливости и развития, где пройдут выборы руководства. Таким образом Давутоглу лишится поста премьер-министра Турции, так как эту должность занимает руководитель победившей на выборах партии.

По данным ряда СМИ, такое решение Давутоглу принял из-за серьезных разногласий с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.