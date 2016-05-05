Йошкар-Ола, 5 мая, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Инфляция по итогам апреля в Марий Эл составила 0,5%. С начала текущего года потребительские цены на все товары и платные услуги выросли на 2,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Тележки супермаркета

Лидирующий темп роста цен в течение месяца наблюдается в группе «алкогольные напитки» — они подорожали на 0,7%. Наименее значительно в апреле подорожали продовольственные товары — на 0,2%. С начала 2016 года максимально увеличилась стоимость непродовольственных товаров — на 3,3%, минимально подорожали платные услуги — на 1,3%.

В группе продовольственных товаров в апреле лидерами роста цен стали свежие помидоры, подорожав на 25%. Также значительно подорожала капуста свежая белокочанная — на 21%. На 5−6% увеличилась стоимость моркови и чеснока, меда пчелиного натурального, растворимого кофе, рыбы — соленой, маринованной и копченой.

Кроме того, на 2−3% подорожали: рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, консервы рыбные в томатном соусе, маргарин, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности, кисломолочные продукты, консервы фруктово-ягодные для детского питания, кетчуп, пшеничная мука, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, горох и фасоль, крупа гречневая-ядрица, крупы овсяная и перловая, овощи замороженные, а также бананы.

В группе непродовольственных товаров на 2−5% подорожали сезонная одежда и обувь для мужчин, женщин и детей — футболки, спортивные костюмы, кроссовки и резиновые сапоги. На 3% выросла стоимость спичек. Также на 5% подорожали велосипеды — для взрослых и дошкольников.

В сфере услуг на 2−3% увеличилась цена ремонта холодильника и стрижки модельной женской.

Среди услуг связи на 11% выросла стоимость пересылки простого письма внутри России. На 12% увеличилась абонентская плата за мобильный интернет при расчете за месяц.

Кроме того, в течение месяца на 19% в Марий Эл выросла стоимость билета в театр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в среднем по России инфляция в апреле замедлилась до 0,4%. В январе инфляция составляла 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%.