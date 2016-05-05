На ремонт дорог Великого Новгорода добавили 150 млн рублей
Великий Новгород, 5 мая, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Великому Новгороду из бюджета области выделят дополнительные средства в размере 150 млн рублей на ремонт дорог. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, такое решение было принято сегодня, 5 мая, на совещании у губернатора Новгородской области Сергея Митина, в котором также принял участие мэр города Юрий Бобрышев.
«В прошлом году городу было выделено 372 млн рублей на эти цели, из которых 169 млн рублей не были освоены и не распределены среди других районов», — отметили в пресс-центре правительства региона. Теперь власти выработали план совместных действий по эффективному использованию выделяемых из бюджета области средств на ремонт дорог в Великом Новгороде.
Планируется, что вопрос о выделении дополнительной субсидии городу из бюджета области в размере 150 млн рублей будет вынесен на майское заседание Новгородской областной думы. «Средства будут выделены при условии выполнения ремонтов дорог по проектам, прошедшим государственную экспертизу и проверку стоимости работ в региональном центре ценообразования. Обязательно должен быть учтён ремонт ливневой канализации», — отметили в пресс-центре правительства Новгородской области. Перечень ремонтируемых дорог должен быть согласован с депутатами думы Великого Новгорода.
Если Великому Новгороду выделят эти 150 млн рублей, то в целом сумма средств областного бюджета на дороги города в 2016 году составит более 460 млн рублей — за последние пять лет таких средств городу не выделялось.
Напомним, ранее городские власти неоднократно заявляли о том, что на ежегодное содержание дорог Великого Новгорода в нормативном состоянии необходимо 500−600 млн рублей, при этом фактически ежегодно город на эти цели тратит около 200 млн рублей.