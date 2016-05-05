Великий Новгород, 5 мая, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Великому Новгороду из бюджета области выделят дополнительные средства в размере 150 млн рублей на ремонт дорог. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, такое решение было принято сегодня, 5 мая, на совещании у губернатора Новгородской области Сергея Митина, в котором также принял участие мэр города Юрий Бобрышев.

Константин Крыжицкий. Дорога. 1899

«В прошлом году городу было выделено 372 млн рублей на эти цели, из которых 169 млн рублей не были освоены и не распределены среди других районов», — отметили в пресс-центре правительства региона. Теперь власти выработали план совместных действий по эффективному использованию выделяемых из бюджета области средств на ремонт дорог в Великом Новгороде.

Планируется, что вопрос о выделении дополнительной субсидии городу из бюджета области в размере 150 млн рублей будет вынесен на майское заседание Новгородской областной думы. «Средства будут выделены при условии выполнения ремонтов дорог по проектам, прошедшим государственную экспертизу и проверку стоимости работ в региональном центре ценообразования. Обязательно должен быть учтён ремонт ливневой канализации», — отметили в пресс-центре правительства Новгородской области. Перечень ремонтируемых дорог должен быть согласован с депутатами думы Великого Новгорода.

Если Великому Новгороду выделят эти 150 млн рублей, то в целом сумма средств областного бюджета на дороги города в 2016 году составит более 460 млн рублей — за последние пять лет таких средств городу не выделялось.

Напомним, ранее городские власти неоднократно заявляли о том, что на ежегодное содержание дорог Великого Новгорода в нормативном состоянии необходимо 500−600 млн рублей, при этом фактически ежегодно город на эти цели тратит около 200 млн рублей.