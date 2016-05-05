Москва, 5 мая, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Банк России предоставил годовой отчет за 2015 год в Государственную думу. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

В соответствии с законом «О Центральном банке Российской Федерации», Банк России каждый год отчитывается за свою деятельность перед Государственной думой не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

Госдума направляет этот отчет президенту Российской Федерации и правительству, а также дает заключение на отчет ЦБ до 1 июля.

В отчёте ЦБ его председатель Эльвира Набиуллина отметила, что для российской экономики 2015 год был периодом адаптации к падения цен на нефть и другим внешним шокам, которые появились ещё в 2014 году.

Банк России так определили свою задачи по борьбе с этими вызовами: способствовать максимально быстрой и безболезненной подстройке экономики к работе в «новой реальности», добиваясь при этом снижения инфляции и инфляционных ожиданий, а также обеспечивая устойчивость банковской и финансовой систем.

Выбранная Центробанком стратегия позволяет адекватно отвечать на существующие вызовы, считает Набиуллина.

В отчете также указано, что прибыль Банка России в 2015 году сократилась в 1,63 раза, или на 38,65%. В абсолютных значениях прибыл составила 112,575 млрд рублей в 2015 году против 183,508 млрд в 2014 году. Активы банка России за 2015 год выросли до 3,647 трлн рублей с 2,276 трлн рублей в 2014 году.