Кишинёв, 5 мая, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд приняла в Вашингтоне первого зампреда Демпартии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка, пообещав ему поддержку. Как сообщили в пресс-службе Демпартии Молдавии, в США Плахотнюк отправился по приглашению Атлантического совета в качестве «координатора совета правящей коалиции» — должность, о которой до сих пор в Кишиневе ничего известно не было, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кукрыниксы. Создал при помощи пружин марионеточный режим. 1977

«Продолжайте в заданном темпе, и мы вас поддержим», — приводит слова Нуланд пресс-служба Демпартии. Помощник госсекретаря США также «отметила результаты, достигнутые правящей коалицией в Молдавии за первые месяцы деятельности».

«Я заявляю о своей и парламентского большинства Молдавии полной приверженности реформированию государственных институтов, — сказал в свою очередь Плахотнюк. — Мы намерены сделать все, что требуется, чтобы Молдова эффективно и последовательно демонстрировала прогресс в экономическом и социальном плане во имя обеспечения процветающего будущего».

В ходе визита в Вашингтон Плахотнюк также встретился с другими американскими чиновниками, экспертами, представителями деловых кругов. «Мы добиваемся отличных достижений», — заявил он своим собеседникам.

Плахотнюк также встретился с руководством МВФ. «Мы хотим обеспечить экономическую и финансовую стабильность страны, а для этого мы намерены утвердить новую программу с Международным валютным фондом. Также мы хотим искоренить коррупцию, а это будет достигнуто за счет обеспечения эффективного и независимого правосудия», — заявил он по итогам встречи.

«Мы не каждый день видим, чтобы власти были так полны решимости добиться необходимых перемен в своих странах. Здесь, в США, есть фонды, компании, пристально следящие за прогрессом, которого добивается Республика Молдова, и готовые инвестировать. Вы получите еще больше поддержки в ходе внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС, как происходило в случае Болгарии и Румынии», — привели в пресс-службе слова неназванных «представителей Атлантического совета».

В Кишиневе теплый прием Плахотнюка в Вашингтоне вызвал крайне болезненную реакцию оппозиции, которая обвиняет олигарха в узурпации всей власти в стране и фактическом «захвате государства». «Фотография с Викторией Нуланд не является лицензией на то, чтобы держать страну в захваченном состоянии и издеваться над ней, как думает Плахотнюк», — заявил лидер оппозиционной платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе.

Лидер социалистов Игорь Додон выразил мнение, что «сделка с американцами» не спасет Плахотнюка. «Американцы не защищают союзников после их использования в своих геополитических играх, если они стали ненужными. Такой же может быть и судьба «координатора правящей коалиции», который заключил сделку с американцами», — сказал он.

По его словам, встречи Плахотнюка с высокопоставленными представителями США доказывают, что все, что случилось в Молдавии за последние годы, происходило с согласия США. «Соединенные Штаты готовы принести в жертву свободу и демократию любого государства в угоду геополитической конъюнктуре в их пользу», — добавил Додон.

Американский политолог румынского происхождения, аналитик Джеймстаунского фонда Владимир Сокор выразил мнение, что жест одобрения в адрес Плахотнюка является ошибкой Вашингтона. «Если его принимают в Вашингтоне, значит, Соединенные Штаты одобряют диктатуру Плахотнюка в Республике Молдова. Таким образом, он хочет интерпретировать данный визит, так работает пропаганда господина Плахотнюка в Республике Молдова — его представляют своего рода избранником Америки. На мой взгляд, США допустили политическую ошибку, приняв у себя господина Плахотнюка», — сказал он.

По словам аналитика, Нуланд принимала Плахотнюка в качестве «де-факто руководителя Республики Молдова». «Это не первый случай, когда Соединенные Штаты допускают ошибки в отношении Молдавии. США не раз делали ставку на проигрышную лошадь», — приводит слова Сокора издание Jurnal.

В лице Плахотнюка, по его словам, Вашингтон поддержал «коррумпированную диктатуру и клептократию». «Господин Плахотнюк является символом коррупции, а со временем стал символом диктатуры. Союз с подобным человеком является ошибкой американского правительства», — подвел итог Владимир Сокор.