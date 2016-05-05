Ижевск, 5 мая, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Специальные комиссии в Удмуртии приступили к оценке ущерба после прошедшего паводка. Всего планируется осмотреть более 500 домовладений, сообщает информагентство «Удмуртия» со ссылкой на главу республиканского управления МЧС Петра Фомина.

Иллюстрация к произведению Н. А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы»

В частности, по словам руководителя ведомства, обследуют территории наиболее пострадавших населенных пунктов. В поселке Балезино осмотрят 120 домовладений и 339 — в поселке Игра. В настоящее время проводится подготовка документов для передачи в правительство региона с целью оказания помощи пострадавшим.

По итогам оценочных мероприятий, будет определена общая сумма ущерба.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, c 20 апреля на территории республики действовал режим повышенной готовности в связи с угрозой подтопления ряда населенных пунктов. В частности, в зоне подтопления находились поселки Балезино и Игра, село Яган Малопургинского района, а также города Ижевск и Глазов. В Балезино также действовал режим ЧС из-за разрушения временной дамбы в поселке. В пик паводка отмечалось подтопление около 500 придомовых территорий, на которых проживают более 2 тыс. человек.

Глава Удмуртии Александр Соловьев заявлял, что после оценки ущерба пострадавшим будут выплачены компенсации.