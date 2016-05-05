Йошкар-Ола, 5 мая, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Бывший старший бухгалтер по начислению заработной платы Марийской Государственной филармонии имени Андрея Эшпая похитила более 1,3 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры РФ, женщина признана виновной по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере»).

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Установлено, что сотрудница филармонии, обманывая и злоупотребляя доверием бухгалтерских работников и руководства учреждения, завышала ежемесячные начисления заработной платы на свою банковскую зарплатную карту. В течение трех лет она похитила более 1,3 млн рублей.

Судом ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако, наказание отсрочено до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста.