Кишинёв, 5 мая, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Группа депутатов от входящей в правящую в правящую коалицию Молдавии Либеральной партии зарегистрировали в парламенте страны законопроект о запрете георгиевской ленты. Как передает корреспондент ИА REGNUM, либералы аргументируют свою инициативу тем, что этот символ «вызывает напряженность в обществе», «несет социальную опасность» и «призывает к действиям антинационального характера».

pixabay.com Георгиевская лента к 9 мая

Отметим, что внесение подобного законопроекта в парламент накануне Дня Победы стало своего рода политической традицией для русофобской Либеральной партии. Аналогичные проекты вносились либералами в 2014-м и 2015 году. Тогда они не получили поддержки законодательного органа. Однако если тогда Либеральная партия была в оппозиции, то в настоящее время она входит в правящую коалицию.